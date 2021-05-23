KKTC’de yeni uygulama: Kapalı turizm

ÇİFT AŞILILARA GİRİŞ SERBEST

KKTC, çift aşılı olanlara 7 Haziran'dan itibaren karantinasız giriş hakkı verecek. Çift aşılı yolculardan sadece çift PCR testi istenecek. Hindistan gibi vakaların yüksek olduğu ülkelerden gelenler, aşılı olsalar dahi 10 gün karantinada kalacak. Türkiye'nin düşen vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde çift aşılı karantinasız giriş kapsamına dahil edilmesi bekleniyor. KKTC 'de kısıtlamalar da aşamalı olarak gevşetildi. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta içinde saat 23.00'den sonra gece sokağa çıkma yasağı söz konusu.