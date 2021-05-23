GSS borcu olanlara güzel haber! 31 Aralık kritik tarih
GSS borcu olanlar için kritik tarih 31 Aralık! GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu arada gelir testine girip belirlenen kriterlerin altında gelire sahip olduğu belirlenenlerin GSS primlerini devlet ödeyecek ve bu vatandaşlar da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme, bu tarihe kadar da sağlık yardımlarından yararlanma imkanı getiriliyor.
Teklifle hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine gitmeleri halinde belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.
PRİMLER FAİZSİZ ALINACAK
Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak hesaplanacak tutarın, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
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