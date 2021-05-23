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GSS borcu olanlara güzel haber! 31 Aralık kritik tarih

borcu olanlar için kritik tarih 31 Aralık! GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu arada gelir testine girip belirlenen kriterlerin altında gelire sahip olduğu belirlenenlerin GSS primlerini devlet ödeyecek ve bu vatandaşlar da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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GSS borcu olanlara güzel haber! 31 Aralık kritik tarih

Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme, bu tarihe kadar da sağlık yardımlarından yararlanma imkanı getiriliyor.

Teklifle hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine gitmeleri halinde belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

PRİMLER FAİZSİZ ALINACAK


Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, , , , tarafından takip edilen , ve asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için esas alınarak hesaplanacak tutarın, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

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