22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fenerbahçe Yat Limanı'ndaki Kalamış Yelken Kulübü'nün alanı özelleştirilecek! Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Fenerbahçe Yat Limanı'ndaki Kalamış Yelken Kulübü'nün alanı özelleştirilecek! Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

’de ’nın içinde bulunan ’nün içinde bulunduğu alana ilişkin özelleştirme kararı 'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alındı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2021
ABONE OL
Fenerbahçe Yat Limanı'ndaki Kalamış Yelken Kulübü'nün alanı özelleştirilecek! Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan 'ın imzasıyla bir dizi bölge için özelleştirme kararları alındı.

'un ilçesinde bulunan 'nın içindeki 'nün bulunduğu 3311 metrekare büyüklüğündeki alan 31/12/2025 yılına kadar özelleştirilecek.

'de yer alan bilgilere göre İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, , 427 ada, 20 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, taşınmazın, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine ve özelleştirmenin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA