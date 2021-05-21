Son dakika: Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatıyor!

Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ortak basın açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.