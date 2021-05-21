Son dakika: Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatıyor!
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ortak basın açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli, "Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek" ifadelerini kullandı.
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