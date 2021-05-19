Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son kesiminin yapımı tamamlandı! Cuma günü açılışı yapılacak

Dört şerit ile dünyanın en geniş tünellerinden birine sahip otoyolun Kınalı-Odayeri kesimi için toplam 1,74 milyar dolarlık, Habipler-Hasdal kesimi için 676 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Proje sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal köprü konumunda olan Türkiye'nin, kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline gelmesi öngörülüyor.