Koza-İpek Holding satılsa firari FETÖ'cü Akın İpek ortak mı kalacak?

Sabah yazarı Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkanlar:

FETÖ'nün finansörü Koza-İpek davasıyla ilgili istinaftan önemli bir karar çıktı. İngiltere'ye firar eden Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, annesi Melek İpek ile diğer sanıklar hakkında verilen hapis ve para cezaları hukuka uygun bulundu. Tabii, henüz süreç bitmedi. Yargıtay'da temyiz yolu açık…

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararı İpekler'in şirketlerdeki hisseleri açısından da önemli… Zira, istinafın kararı müsadere kararı alınan hisseleri de bağlıyor. Yani Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'in şirketteki hisseleri için yaptıkları itiraz da çöp oluyor. Şöyle anlatayım, artık Cafer Tekin İpek de Melek İpek de Kozaİpek Holding'deki yüzde 19.81'er hisseleriyle ilgili hak iddia edemez.