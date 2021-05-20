Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşmasında terör örgütleriyle mücadelede önemli bilgiler verdi. Başkan Erdoğan, üst düzey bir FETÖ'cünün yakalandığını ve ismini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK elebaşlarından Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğünü hatırlatan Erdoğan'ın bir de mesajı vardı "Yeni hedef Kandil" dedi. Peki yurt dışına kaçan üst düzey firari FETÖ'cüler kimler? İşte firari FETÖ'cüler...

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