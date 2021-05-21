21 Mayıs 2021, Cuma
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Ticaret Bakanlığı nisanda 552 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 552 firma için izin belgesi düzenledi. Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 26 oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Ticaret Bakanlığı nisanda 552 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 552 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 17 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 26 oldu.

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