Başkan Erdoğan'dan ucuz kredi müjdesi! 100 bin kişiye iş imkanı | İşçi alana büyük destek

FAİZDEN İNDİRİLECEK

Bu tutar kullanılan kredinin faizinden düşürülecek. Örneğin, 5 kişi çalıştıran bir işletmenin prim tutarı 80 bin 493 lira kullandığı kredi de 500 bin lira. Bunun faizi ya da gelir payı 100 bin lira tutuyorsa 80 bin 493 lira buradan düşürülecek ve sadece 20 bin lira ödenecek.