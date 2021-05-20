Kripto paralar tepetaklak! Bu defa Çin depremi yaşandı

Uzmanlar, vatandaşları tekrar uyararak, "Bu piyasada oynaklıklar çok büyük oluyor. Bir tweet ile büyük düşüş yaşanabiliyor. O yüzden yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir" dedi. Çin Merkez Bankası (PBoC), finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasaklarken, yerel işletmeleri ve kurumları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden uzak durması yönünde uyardı.