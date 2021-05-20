Kripto paralar tepetaklak! Bu defa Çin depremi yaşandı
Kripto para piyasası duman aldı. Bitcoin, Etherium, Dogecoin, Shiba... Kripto paralar tepetaklak oldu! Kripto paralar bu kez de Çin etkisiyle tepetaklak oldu. 1 günlük kayıp 750 milyar doları buldu. Bitcoin 35 bin doların altına indi. Yatırımcılar 'Ayı piyasası mı geldi?' araştırması içerisinde.
Kripto paraların tamamı neredeyse yüzde 50'ye yakın düşüş yaşarken, yatırımcılar da panikledi.
UYARI YAPTI
TAKVİM'in günlerdir uyardığı kripto para piyasasındaki bu oynaklık yatırımcıları şaşkına çevirdi.
Türkiye'de de yatırımcılar zarar etmelerine rağmen varlıklarını satmaya çalıştı. Kripto para piyasasında pazar büyüklüğü 1.35 trilyon dolara düştü. Günlük kayıp 750 milyar doları gördü.
Uzmanlar, vatandaşları tekrar uyararak, "Bu piyasada oynaklıklar çok büyük oluyor. Bir tweet ile büyük düşüş yaşanabiliyor. O yüzden yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir" dedi. Çin Merkez Bankası (PBoC), finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasaklarken, yerel işletmeleri ve kurumları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden uzak durması yönünde uyardı.
İŞLEMLER DURDU
Kripto para borsası Binance, ağ yoğunluğu nedeniyle bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı.
Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı belirtildi. Binance'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı" ifadesi kullanıldı.
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