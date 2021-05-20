20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İşletmelere ucuz kredi rehberi! Her bir istihdam için 100 bin TL | Ucuz krediden kimler yararlanacak?

İşletmelere ucuz kredi rehberi! Her bir istihdam için 100 bin TL | Ucuz krediden kimler yararlanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2021 10:23
Güncelleme:20.05.2021 10:29
Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam yaratacak. 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması planlanıyor. İlk etapta 3.8 milyar toplamda ise 10 milyar TL'lik kredi çekileceği öngörüldü. Her bir istihdam için 100 bin TL verilecek. Kredi en fazla 5 istihdama kadar verilecek. Ucuz kredi için sektör ayrımı yapılmayacak. Peki nasıl uygulanacak? Kimler yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Emlak vergisinde son iki hafta
Emlak vergisinde son iki hafta
İşletmelere ucuz kredi rehberi
İşletmelere ucuz kredi rehberi
Korkutan uyarı: Kripto paraların yüzde 90'ı...
Korkutan uyarı: Kripto paraların yüzde 90'ı...
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
İşte konutta en değerli ilçeler
İşte konutta en değerli ilçeler
Esnafa hibe rehberi!
Esnafa hibe rehberi!
Türkiye'nin küresel markası THY 88 yaşında
Türkiye'nin küresel markası THY 88 yaşında
'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz
'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz
Hibe desteğine başvuru nasıl yapılıyor?
Hibe desteğine başvuru nasıl yapılıyor?
Denizi olmayan şehirde somon üretimi
Denizi olmayan şehirde somon üretimi
Salgında nefes aldıran destek
Salgında nefes aldıran destek
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
Daha Fazla Video Göster