İşletmelere ucuz kredi rehberi! Her bir istihdam için 100 bin TL | Ucuz krediden kimler yararlanacak?

Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam yaratacak. 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması planlanıyor. İlk etapta 3.8 milyar toplamda ise 10 milyar TL'lik kredi çekileceği öngörüldü. Her bir istihdam için 100 bin TL verilecek. Kredi en fazla 5 istihdama kadar verilecek. Ucuz kredi için sektör ayrımı yapılmayacak. Peki nasıl uygulanacak? Kimler yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

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