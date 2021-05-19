19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Kripto para sahipleri dikkat! Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Son dakika haberi...Kripto para borsası , Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Kripto para sahipleri dikkat! Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

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