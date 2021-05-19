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Bitcoin'de tarihi gelişme! Son bir yılın en büyük günlük düşüşü yaşandı

ve 'da Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüş kaydedilirken, kripto para piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı. tarafından yapılan açıklamada dün finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesinin yasaklandığı duyurulmuştu. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Bitcoin'de tarihi gelişme! Son bir yılın en büyük günlük düşüşü yaşandı

Kripto paralarda, 'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla ivme kazanan düşüş devam ediyor.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen 'de değer kaybı bir günde yüzde 20'yi geçerken, fiyatı ocak sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in fiyatı nisanda 65 bin seviyelerini görmüştü.

Bir diğer kripto para birimi ise yüzde 28 civarında düşüş gösterirken, fiyatı 1,850 dolar seviyelerine kadar indi. Böylece, Bitcoin ve Ethereum'da Mart 2020'den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş yaşandı.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ KAYIP 1 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Diğer kripto para birimlerinden de bir günde yüzde 30'u aşkın değer kaybederken, yüzde 25'in üzerinde düşüş gösterdi. Bitcoin'deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34'ü, Ethereum'daki düşüş ise yüzde 41'i buldu. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasasındaki kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı.

Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak durduran kripto para borsası , bu işlemlere yeniden başladığını duyurdu.

ÇİN YASAK GETİRMİŞTİ

Çin, dün finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan 'li otomotiv ve teknoloji şirketi 'nın kurucusu ve üst yöneticisi 'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

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