Son dakika Binance haberi! Soruşturma açıldı

Kripto para borsaları ile ilgili ABD'den bir son dakika haberi geldi. ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi, Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.

SON DAKİKA HABERİ... Ayrıca Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını belirtti.

BINANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

TEK BİR MERKEZİ BULUNMUYOR

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.