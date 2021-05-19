Fiyat İstikrarı Kurulu geliyor! Fırsatçıları takip edecekler

Komite, ayrıca gıda enflasyonu ile ilgili hareketleri, üretim süreçlerini takip edecek. Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler ile ilgili spekülasyonlar var mı bir ürün ile ilgili artışlar varsa bunun neden kaynaklandığını araştıracak.