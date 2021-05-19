Fiyat İstikrarı Kurulu geliyor! Fırsatçıları takip edecekler
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında, önümüzdeki ayın sonuna kadar iki önemli kurul oluşturulacak. Fiyat İstikrarı Kurulu, fırsatçıları takip edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ekonomik reform paketi kapsamında, haziran ayının sonuna kadar iki önemli kurul hayata geçirilecek.
Ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmek ve yönetmek için Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve piyasadaki fiyat hareketlerinin ve artışlarının kontrolü için Fiyat İstikrar Komitesi oluşturulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrar Komitesinin oluşumu için yasal altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yeterli olacağı üzerinde duruluyor.
YENİDEN OLUŞTURULACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında çalışacak. Hazine ve Maliye, Sanayive Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'nın katılımı ile toplanacak olan kurul, ekonomi ile ilgili birimleri koordine edecek.
Kurul, birkaç Bakanlığı ilgilendiren konuların hızlı ve koordineli bir şekilde çözümünü ayrıca, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program'da yer alan eylemlerin eş güdümünü sağlayacak.
SPEKÜLASYON İNCELENECEK
Fiyat İstikrar Komitesi ise Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde Tarım ve Orman, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankası, Ticaret Borsası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı temsilcilerinden oluşacak.
Bu kurul, enflasyonda yaşanan yükselişi ve fiyat artış hızının düşme süreciönünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri almakla görevli olacak.
Komite, ayrıca gıda enflasyonu ile ilgili hareketleri, üretim süreçlerini takip edecek. Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler ile ilgili spekülasyonlar var mı bir ürün ile ilgili artışlar varsa bunun neden kaynaklandığını araştıracak.
Gıda arz zincirinin hangi evresinde fiyatların yükseldiği takip edilecek. Bu takip doğrultusunda vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi sağlamak için aracılar dâhil gerekli önlemleri alacak.
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