18 yaş altına BES müjdesi: 32 milyar TL'lik kumbara

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, BES'in bugün itibariyle 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Bu yasayla 23 milyon olan 18 yaş altı çocuklarımız sisteme girebilecek. 10 yılda 2.4 milyon çocuğun sisteme girip 32 milyar liralık bir birikim oluşmasını tahmin ediyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN