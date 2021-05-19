18 yaş altına BES müjdesi: 32 milyar TL'lik kumbara
18 yaş altına müjdeli BES haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ebeveynler, dernek, vakıf, sandıklar 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan birikimlerini, 31 Aralık 2023'e kadar sisteme aktarabilecek. Düzenlemeyle aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Ebeveynler, dernek, vakıf, sandıklar 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan birikimlerini, 31 Aralık 2023'e kadar sisteme aktarabilecek.
Düzenlemeyle aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek.
Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, BES'in bugün itibariyle 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Bu yasayla 23 milyon olan 18 yaş altı çocuklarımız sisteme girebilecek. 10 yılda 2.4 milyon çocuğun sisteme girip 32 milyar liralık bir birikim oluşmasını tahmin ediyoruz" dedi.
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