Altın yükselecek mi düşecek mi? Milyonların merak ettiği soru hakkında beklentiler

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Yurt içinde gram altın fiyatları ise, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.

"MAYIS VE HAZİRAN AYINDA ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİ KORUYORUM"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da gram altın ve ons altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gram altının ons tarafına göre daha avantajlı olduğunu belirten Memiş, "Mayıs ve Haziran ayında ons ve gram altında yükseliş beklentimi koruyorum" dedi.