Son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi düşer mi? Uzman isim canlı yayında anlattı | Son dakika altın fiyatları

Son dakika ekonomi haberleri... Bugün ekonomi gündeminde neler var? Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul ne durumda? Dolar ve euro ne durumda? Altın ne kadar oldu? Ons fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.