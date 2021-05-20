20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi düşer mi? Uzman isim canlı yayında anlattı | Son dakika altın fiyatları

Son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi düşer mi? Uzman isim canlı yayında anlattı | Son dakika altın fiyatları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2021 09:55
Güncelleme:20.05.2021 10:00
Son dakika ekonomi haberleri... Bugün ekonomi gündeminde neler var? Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul ne durumda? Dolar ve euro ne durumda? Altın ne kadar oldu? Ons fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
İşte konutta en değerli ilçeler
İşte konutta en değerli ilçeler
Esnafa hibe rehberi!
Esnafa hibe rehberi!
Türkiye'nin küresel markası THY 88 yaşında
Türkiye'nin küresel markası THY 88 yaşında
'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz
'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz
Hibe desteğine başvuru nasıl yapılıyor?
Hibe desteğine başvuru nasıl yapılıyor?
Denizi olmayan şehirde somon üretimi
Denizi olmayan şehirde somon üretimi
Salgında nefes aldıran destek
Salgında nefes aldıran destek
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
Çiftçiye yeni destekler
Çiftçiye yeni destekler
Ekonomide hangi müjdeler verilecek?
Ekonomide hangi müjdeler verilecek?
İşte geleceğin meslekleri
İşte geleceğin meslekleri
Daha Fazla Video Göster