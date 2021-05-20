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Emekli için çifte kazanç! İki defa tazminat imkanı

Milyonlarca emekliye çifte ikramiye müjdesi... Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Emekli için çifte kazanç! İki defa tazminat imkanı

Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiçbir ayrım bulunmuyor.

Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

İzin günleri de diğer çalışanlar gibi belirleniyor. Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

İSTİFAYA DİKKAT EDİN
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına, yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını elde eden çalışan, emekli olup tekrar çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olduğu tarihte tazminat hakkı doğuyor ve kıdem sıfırlanarak çalışmaya devam ediliyor.

Eğer tazminat alınmadan çalışma sürdürülürse kıdem hakkı baki kalıyor. Aynı işyerinde emekli olduktan sonra tazminat alarak devam ediyorsanız kıdeminiz sıfırlanır ve bir yılı doldurmadan tazminat alamazsınız.

İKİNCİ MAAŞIN ÖNÜ AÇIK
EMEKLİ olduktan sonra 'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilir.


HERHANGİ bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani kapsamında çalışanların maaşları kesilmez.
MALULEN emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.


SÜREKLİ iş göremezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.
HERHANGİ bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların emekli maaşları bazı istisnalar dışında kesiliyor.


VERGİ indirimi ile erken emekli olan engelliler çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.


EŞİNDEN dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.

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