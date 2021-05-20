Emekli için çifte kazanç! İki defa tazminat imkanı

Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olduğu tarihte tazminat hakkı doğuyor ve kıdem sıfırlanarak çalışmaya devam ediliyor.