Her an hayata geçebilir: Emekliye 495 TL ek gelir!
Emekliyi heyecanlandıran gelişme... Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Memurlar Temmuz’da aile yardımını almaya hazırlanırken, emekliler de bundan yararlanmak istiyor. Talep hayata geçerse, 2 çocuklu emekliye aylık 495 lira ek gelirin yolu açılacak.
Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak.
Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak.
Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 7.66'ya çıkabilecek.
Eş yardımı 376,83 liradan 405,70 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,90 liradan 89,24 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 44,62 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 459 lira yerine 494,94 lira aile yardımı almaya başlayacak.
GÖZLER TOPLU SÖZLEŞME
Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.
Emekliler, talebin memur konfederasyonları tarafından Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye taşınıp karara bağlanmasını bekliyor.
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