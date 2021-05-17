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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Sanayi sektöründen istihdama büyük katkı

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı , martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Sanayi sektöründen istihdama büyük katkı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.

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