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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması 19 Mayıs'ta bitiyor

Bazı akaryakıt dağıtım firmalarının gizli zam yaptığının ortaya çıkmasının ardından tarafından devreye sokulan "tavan fiyat uygulaması" 19 Mayıs 00.00 itibarıyla sona erecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması 19 Mayıs'ta bitiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun () kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması yarın gece sona erecek.

EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, 'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, 'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, 'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

EPDK, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ucuz olan akaryakıtı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş ve akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

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