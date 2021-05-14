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Yerli aşıda bayram müjdesi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üretim tesislerini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları yürütülen merkezleri ziyaret etti. Bakan Varank, "Hocalarımız bugün laboratuvarlarındalar, üretim tesislerindeler. Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin, hem Türkiye'ye hem de insanlığa şifa olabilecek başarıyı yakalasın diye büyük gayret gösteriyorlar." dedi. Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz. " açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 14.05.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 12:10
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