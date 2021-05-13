13 Mayıs 2021, Perşembe
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Kritik tarih: 10 yıl primle emekli olabilirsiniz!

Emekli olmak isteyenler dikkat! Ülkemizde emeklilik için 3 şart aranıyor. Belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Bu şartları tamamlayamayanlar için ise emeklilik sistemi devreye giriyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Kritik tarih: 10 yıl primle emekli olabilirsiniz!

Ülkemizde emeklilik için 3 şart aranıyor.

Belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek.

Bu şartları tamamlayamayanlar için ise emeklilik sistemi devreye giriyor.

TARİHE DİKKAT EDİN!


ve öncesi sigortalı () olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor.

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.'den, erkeklerde ise 08.09.'dan önce olanlarda geçerli oldu.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.

İlk defa işe girilen tarih ve 3600 prim günün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

3600 gün ile kadında 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre emeklilik zamanı belirleniyor.

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