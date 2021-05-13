Kritik tarih: 10 yıl primle emekli olabilirsiniz!
Emekli olmak isteyenler dikkat! Ülkemizde emeklilik için 3 şart aranıyor. Belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Bu şartları tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor.
Ülkemizde emeklilik için 3 şart aranıyor.
Belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek.
Bu şartları tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor.
TARİHE DİKKAT EDİN!
9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor.
Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.
Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.
İlk defa işe girilen tarih ve 3600 prim günün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...
- Anneye, babaya, akrabaya bayram mesajları! Dayıya, teyzeye, amcaya, yengeye Ramazan Bayramı resimli kutlama mesajları...
- Sevgiliye, eşe, arkadaşa, flörte bayram mesajı! En yakın arkadaşa uzun, kısa en güzel Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Şanlıurfa bayram namazı saati 2021: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa bayram namazı vakti...
- Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Sıfır araçlarda korkutan açıklama! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı...
- Kahramanmaraş bayram namazı saati 13 Mayıs: Kahramanmaraş'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...
- Ordu bayram namazı saati: 13 Mayıs Ramazan Bayramı namazı Ordu'da saat kaçta kılınacak?
- İstanbul bayram namazı saati: 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi!
- Hatay bayram namazı saati 13 Mayıs: Hatay'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı