Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ucuz kredi başlıyor

KAÇ YIL VADELİ OLMASI PLANLANIYOR?

Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için bir yıl süreyle uygulanacak. İşyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık verilecek kredi 6 ay ödemesiz, 3 yıl ödemeli olarak planlanıyor. İstihdamla ilişkin SGK primleri faizden düşülecek. Böylece kredinin faizlerini büyük oranda devlet üstlenmiş olacak.