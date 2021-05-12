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Son dakika: Bakan Dönmez'den yenilenebilir enerji açıklaması: 100 bin megavat sınırına yaklaştık

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Bakan Dönmez'den yenilenebilir enerji açıklaması: 100 bin megavat sınırına yaklaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez: "Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı.

Türkiye, küresel sera gazı emisyonunun azaltılması için ulusal eylem planını büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Ancak, gelişmiş ülkelerin sera gazı salımında tarihsel sorumluluklarının hatırlatılarak, oluşacak bütün yükün ülkelerin kapasiteleri oranında adil bir şekilde dağıtılmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

detaylar gelecek...

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