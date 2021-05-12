Kripto paranın hacmi yeniden 2.5 trilyon doları aştı

"Bu, bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse yüzde 100 artan XRP satışlarını ve devam eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasına rağmen 'balina' (çok sayıda token sahibi) cüzdanından birikimi gösteren verileri içeriyordu.

"Veriler, 2021 yılının ilk çeyreğinin balinaların XRP biriktirme dönemi olduğunu gösteriyor. En az 10 milyon XRP'ye sahip cüzdanlar olarak tanımlanan 'balina' cüzdanlarının sayısı 308'den 319'a çıktı.