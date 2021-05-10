10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Zamlı maaşlar belli oldu: Emekliye 529 TL!

Emekli maaşı için flaş gelişme... ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, enflasyon tahminine göre yüzde 7.66 olarak beklenirken, maaşlarda 529 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM Gazetesi yeni maaşları hesapladı. 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, zam oranının belli olması için geriye 2 veri kaldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Zamlı maaşlar belli oldu: Emekliye 529 TL!

Emeklilerin gözükulağı zammında.

Temmuz'da maaşları 'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, 'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahmine göre bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.66 olacak.

TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.

EN ÇOK 7.437 TL


Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 529,19 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 437 lira 53 kuruşa çıkacak.

Kesin zam oranı 5 Temmuz tarihinde belli olacak.

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