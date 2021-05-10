Zamlı maaşlar belli oldu: Emekliye 529 TL!

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahmine göre bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.66 olacak.