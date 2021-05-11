Frame Gayrimenkul’ün kurucusu Pemra Hiçsönmez: Bodrum’da fiyatlar uçtu

Frame Gayrimenkul Danışmanlık, yurtdışında uzun zamandır yapıldığı gibi müşterilerine evleri videoyla gezdirmeye başladı. Teknolojiden yararlanarak özel IGTV'ler hazırlayan, ayrıca "online open house"lar düzenleyen firmanın bu uygulamaları yoğun ilgi gördü. Bu yöntemin özellikle Bodrum'da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Frame Gayrimenkul Ofis Kurucusu ve Brokeri Pemra Hiçsönmez, "Bu yaz birçok müşterimiz oturduğu yerden ev alabildi ya da kiralayabildi" dedi.



ANLAŞMADAN VAZGEÇENLER OLDU

Bodrum'a yönelik ilginin her zamankinin çok üzerinde olduğunu anlatan Pemra Hiçsönmez, bu durumun ev sahiplerinin fiyatları yukarıya çekmesine neden olduğunu söyledi. Krizi fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını da dile getiren Hiçsönmez, şöyle konuştu: "Fiyatların yükseleceğini tahmin ediyorduk ama öyle rakamlar duyduk ki biz bile şaşırdık. Alıcıyla istediği rakamda anlaşmasına rağmen sonradan vazgeçip evinin fiyatını daha da yükselten ev sahipleriyle bile karşılaştık."





KIŞIN DA KALMAK İSTİYORLAR

Pemra Hiçsönmez, Bodrum'da ev almak isteyenlerin daha çok "kışlık" olarak görülen bölgelere baktığını da belirtti: "Önceden sadece yaz aylarını Bodrum'da geçirenler, pandemi döneminde kışın da burada kalmaya başladı. Bu nedenle kışlık bölgeler olarak görülen Bodrum içi, Konacık ve Ortakent'e büyük talep var. Kiralama konusunda ise en çok Gündoğan, Türkbükü, Hebil Koyu ve Küçükbük ilgi görüyor."







