Bayramda çalışana müjde: En az 329 TL ek ödeme yapılacak
Bayramda çalışmak zorunda olanlara güzel haber... Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.
Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak.
Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek.
Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor.
Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor.
Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.
Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.
FAZLA MESAİ DE VERİLİR
Bayram çalışmalarının yerine izin kullandırılamıyor.
Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti söz konusu oluyor.
EN AZ 329 TL EK ÖDEME
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