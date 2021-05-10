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Bayramda çalışana müjde: En az 329 TL ek ödeme yapılacak

Bayramda çalışmak zorunda olanlara güzel haber... 'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Bayramda çalışana müjde: En az 329 TL ek ödeme yapılacak

Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak.

Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek.

Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor.

Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor.

Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.

Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.

FAZLA MESAİ DE VERİLİR


Bayram çalışmalarının yerine izin kullandırılamıyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti söz konusu oluyor.

EN AZ 329 TL EK ÖDEME


Asgari ücretli bir işçiye yılı için günlük brüt 119,25, net olarak da 94,20 lira ücret ödenmesi gerekiyor. 3.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 329,70 lira ücret ödeniyor.

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