Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu sözlerle duyurdu: "Çok etkilendim"

TSK'NIN ANA TEDARİKÇİSİ

Bakan Varank'ın üretim tesislerini gezdiği Öztiryakiler; endüstriyel mutfak ürünleri ve sahrada yaşam üniteleri alanında Türkiye'nin lider şirketleri arasında bulunuyor. Şirket 4 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Öztiryakiler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.



Öztiryakiler, sahrada yaşam üniteleri ile orduların süratle yer değiştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler geliştirip, üretiyor. Treyler ve konteyner tipi ürünler tasarlayan Öztiryakiler; sahra mutfağı, konteyner mutfak, bulaşıkhane, fırın, soğuk erzak odası, duş ve tuvalet, çamaşırhane, su arıtma ve depolama sistemi, sahra hastanesi, morg olmak üzere 20'den fazla ürün çeşidiyle orduların sahradaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Harekat merkezleri, toplantı ve brifing odaları, muhabere merkezleri, bakım yeri, mobil depo gibi ürünler de Öztiryakilerin ürün yelpazesi arasında yer alıyor.





Aralarında Birleşmiş Milletler ile ABD, İtalya, Rusya Federasyonu, Paraguay, BAE, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Malezya, Moritanya, Zimbabwe, Tayland, Türkmenistan, Fas, Ruanda gibi birçok ülkenin ordusu, Öztiryakilerin 1000'den fazla ürününü kullanıyor.