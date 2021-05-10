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Son dakika | AK Parti'den flaş kanun teklifi! 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'de

Son dakika haberi...AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | AK Parti'den flaş kanun teklifi! 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'de

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Yapılacak düzenlemeyle bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabilecek. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıracak olan düzenlemeyle çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeleyenlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

İHTİYAÇ DURUMUNDA DA KULLANILACAK
Sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Buna ilişkin yasal düzenleme 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. BES'in özel yapılarla entegre edilerek kapsamının genişletilmesiyle katılımcı, tasarruflarını emeklilik dönemleri dışında ihtiyacı olduğunda da kullanabilecek.

50 MİLYARLIK POTANSİYEL BULUNUYOR
Yasal düzenleme ile ayrıca emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. 'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor. İlk etapta 3 milyona yakın 18 yaş altı çocuğun girişiyle birlikte bu tutarın orta vadede 100 milyar gibi bir fon büyüklüğü yaratması öngörülüyor. Geçen yıl salgın dönemine karşın BES'te yüzde 28'e yakın bir büyüme yaşandı.

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