Son dakika | AK Parti'den flaş kanun teklifi! 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'de
Son dakika haberi...AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
Yapılacak düzenlemeyle bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabilecek. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıracak olan düzenlemeyle çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeleyenlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
İHTİYAÇ DURUMUNDA DA KULLANILACAK
Sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Buna ilişkin yasal düzenleme 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. BES'in özel yapılarla entegre edilerek kapsamının genişletilmesiyle katılımcı, tasarruflarını emeklilik dönemleri dışında ihtiyacı olduğunda da kullanabilecek.
50 MİLYARLIK POTANSİYEL BULUNUYOR
Yasal düzenleme ile ayrıca emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor. İlk etapta 3 milyona yakın 18 yaş altı çocuğun girişiyle birlikte bu tutarın orta vadede 100 milyar gibi bir fon büyüklüğü yaratması öngörülüyor. Geçen yıl salgın dönemine karşın BES'te yüzde 28'e yakın bir büyüme yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Son dakika: Binance durduruldu mu? Binance yasaklandı mı, kapandı mı? Binance para çekme sorunu düzeldi mi?
- ZİRVE KIZIŞTI! Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak?
- Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...
- MEB son dakika: Okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? Tüm sınıflar...
- e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?
- Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs...
- Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...
- İkinci el için görülmemiş fırsat! Son günler yaklaşıyor! 2. el araba fiyatları düşecek mi?
- Asgari ücretliye müjde! Tek seferde en az 8 bin 904 TL ödeme imkanı! Maaş, izin, ikramiye...