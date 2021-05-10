Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın düşer mi çıkar mı? Stratejist Cüneyt Paksoy açıkladı

Altın piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik söz konusu. Altın fiyatları, hem ons tarafında hem de gram tarafında Mart ayının ardından yükselişe geçti.

Peki vatandaşların merakla peşinden koştuğu; Gram altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın piyasasında neler yaşanıyor? Altın ne kadar olur? Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? soruları yanıt buldu.

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan altın fiyatları ile ilgili çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy, grafik üzerinde altın piyasalarında yaşanabilecekler hakkında konuştu. Paksoy, ons ve gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli noktalara değindi. İşte altında yaşanabilecek muhtemel durumlar...