Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın düşer mi çıkar mı? Stratejist Cüneyt Paksoy açıkladı
Gram altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın piyasasında neler yaşanıyor? Altın ne kadar olur? Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? sorularına Stratejist Cüneyt Paksoy'dan çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy, grafik üzerinde altın piyasalarında yaşanabilecekler hakkında konuştu. Paksoy, ons ve gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli noktalara değindi. İşte altında yaşanabilecek muhtemel durumlar... (Son dakika ekonomi haberi)
Altın piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik söz konusu. Altın fiyatları, hem ons tarafında hem de gram tarafında Mart ayının ardından yükselişe geçti.
Peki vatandaşların merakla peşinden koştuğu; Gram altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın piyasasında neler yaşanıyor? Altın ne kadar olur? Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? soruları yanıt buldu.
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan altın fiyatları ile ilgili çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy, grafik üzerinde altın piyasalarında yaşanabilecekler hakkında konuştu. Paksoy, ons ve gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli noktalara değindi. İşte altında yaşanabilecek muhtemel durumlar...
"ONS ALTIN 1900 DOLAR BANDINI AŞARSA 2000'İN ÜZERİNE HAREKETLENEBİLİR"
Altın fiyatları üzerine çok kritik teknik değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" şeklinde konuştu.
"ONS 2000 DOLAR ÜZERİNDE TARİHİ ZİRVESİNİ AŞABİLİR"
Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" açıklamasında bulundu.
Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, "Biri aşağı gelse de diğer yukarı çıktığından dengelenme oluyor. Kısa vadeli alım-satım stratejisine göre 'gram altın için 400 TL civarında alım, 450-500 e çıktıkça satım' olduğunu söyledik" dedi.
"PİYASALARDA BU KADAR RİSK VARKEN..."
Gram altında 500 TL ve üzerinde maliyetli olanların varlığına dikkat çeken uzman isim, "Gram altın 100 TL olduğundan beri hareketine devam ederken hep altın dedik. Hala da altın diyoruz. Çünkü bu kadar risk varken, riskten korunma aracı olarak altın öne çıkıyor" dedi.
"KRİPTO PARALARIN KADERİ REGÜLASYONLARDAN SONRA BELLİ OLUR"
Kripto paralara piyasasında yaşananlara da değinen Cüneyt Paksoy, "Yeni tartışmalar var. Kripto para olur olmaz göreceğiz onu. Regülasyonlardan sonra belli olur. Ne kadarı kalıyor ne kadarı kalmıyor. Benim için altın bu kadar yıllık dünya tarihinin en önemli enstrümanı" dedi.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN FLAŞ TAHMİN
490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğunu ifade eden uzman isim Paksoy şöyle konuştu;
"Ancak benim orta ve uzun vadede hedeflerim 575-600'lere hatta üzerine kadar taşabilen bir grafik olacağı bize gösteriyor. Demek ki altın fiyatları için geri çekilmeler alım fırsatı"
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