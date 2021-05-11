Temmuz zammı belirlendi: Emekliye 550 TL!
Emeklinin Temmuz zammında flaş gelişmeler... Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 550 liraya varan artış yaşanabilecek.
Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak.
Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.
İKİ ARTIŞ BIRDEN VAR
4 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 5.45 zam oranı oluştu.
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre de hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine yüzde 7.66 zam bekleniyor.
Temmuz'da maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselecek.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da artacak.
Tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 673 lira 81 kuruşa çıkacak.
Buna göre; maaşı bin 673 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.
Bu kazanç eğer Temmuz zammı yüzde 7.66 olursa 7 bin 734 liraya çıkacak.
Buna göre emeklilerin gelirinde 550 lira seviyesinde artış görülecek.
DOKTORA 3.033 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz'da üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5.45'lik artışa göre aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 971 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 272 liraya çıkacak.
Artış yüzde 7.66 olursa ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 33 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
Ödemeden, çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor. Vefat edenlerin ise yakınlarına ödeniyor.
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