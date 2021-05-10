Borsa İstanbul'dan 4 ayda 35 yılın rekoru kırıldı

Şirketin 293.3 milyon liralık halka arzına 15.9 milyar liralık talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar bu halka arzda kendilerine ayrılan tutarın 75.3 katı talep gösterdi. Işık Plastik'e 14.2 kat, Tureks'e 6.1 kat yatırımcı talebi geldi. Yatırımcı sayısında ise en yüksek rakama 846 bin 353 ile Qua Granit'te ulaşıldı.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) toplam 1 milyar 173 milyon adet hissesini, 1.60 liradan halka arz edeken, 3.1 milyar adet talep geldi. Halka arz büyüklüğü 1.9 milyar lira olurken, gelen talep 5 milyar lirayı aştı. 267 bin yatırımcıya hisse satıldı.