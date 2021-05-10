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700 bin işçi için ikramiye: En az 1108 TL hesaplara yatıyor

İşçiye ikramiye müjdesi... Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediyelerini (ikramiye) yarın alacak. İlk 6 aya ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı hesaplara yatırılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, ikinci yarıda da kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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700 bin işçi için ikramiye: En az 1108 TL hesaplara yatıyor

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediyelerini (ikramiye) yarın alacak.

İlk 6 aya ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı hesaplara yatırılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.

26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, ikinci yarıda da kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira alıyor. Bunun da 13 günlük tutarı yani en az bin 108 lirası yarın ödenecek.

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