08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: Part time-yarı zamanlı çalışan öğrencilere müjde!

Son dakika haberne göre Büyük çoğunluğunu gençler ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ‘Part-time, yarı zamanlı’ çalışanlar için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı verdi. Bakan Elvan, bu çalışanlar için yıllık izinlerinde ücret ödenmesi ve kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapılacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Part time-yarı zamanlı çalışan öğrencilere müjde!

Hükümet, yasalarda "kısmi süreli çalışma" olarak nitelendirilen part-time, yarı zamanlı çalışanların sosyal güvenlik, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı haklarını güvence altına alıyor.

Önceki gün bir TV programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı , yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesi, kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapacakları müjdesini verdi.

Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalıştığını anlatan Elvan, "Yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

platformlarının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Elvan, ile vergi konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

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