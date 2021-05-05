05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum! Yüzde 90'ı tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum! Yüzde 90'ı tamamlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, 'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını belirtti. Çeber, "100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üst yapıda yüzde 27'lere geldik" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum! Yüzde 90'ı tamamlandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çeber, Altyapı Genel Müdürü , Pazar Kaymakamı ve ilgililerle inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Şantiye sahasını gezerek çalışmaları yerinde kontrol eden Çeber, havalimanı inşaatında son sürece gelindiğini söyledi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Çeber, "Yıl sonunda hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız. Bugün itibarıyla altyapının yüzde 90'ından fazlasını bitirdik. Yani 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üst yapıda yüzde 27'lere geldik. Artık binaların siluetleri görünüyor. Teknik detayları incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Türkiye ve bölge için çok önemli bir yatırımın gerçekleştirildiğini aktaran Çeber, havalimanının kentte ticaretin, turizmin, ekonominin ve sosyal hayatın gelişmesine büyük katkı sunacağını vurguladı.

Havalimanına entegre yaptıkları yatırımlarla 2023-2071 hedeflerine en fazla katkı veren illerden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Çeber, şöyle devam etti:

"Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan havalimanı tamamlandığında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Terminal binası dışarıdan bakıldığında ve Rize mimarisini en güzel şekilde yansıtan ahşap ve taş karışımı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Havalimanı kulesi çay bardağı şeklinde olan havalimanında bir de müze yer alacak."

Erdoğan'dan Merkel'e Yunanistan ve Libya mesajı ERDOĞAN'DAN MERKEL'E YUNANİSTAN VE LİBYA MESAJI
Çarpıcı Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması ÇARPICI BAYRAKTAR TB2 VE F-35 KARŞILAŞTIRMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA