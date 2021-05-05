Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum! Yüzde 90'ı tamamlandı

"Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan havalimanı tamamlandığında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Terminal binası dışarıdan bakıldığında Karadeniz ve Rize mimarisini en güzel şekilde yansıtan ahşap ve taş karışımı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Havalimanı kulesi çay bardağı şeklinde olan havalimanında bir de müze yer alacak."

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