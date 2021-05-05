İngiliz perakende zinciri Debenhams mağazalarını kapatıyor

PRAKENDE SEKTÖRÜ SALGINDA DERİN YARA ALDI

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun (BRC) verilerine göre, ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle perakende mağazaları yaklaşık 30 milyar sterlin seviyesinde satış kaybı yaşadı.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi (CRR) verilerine göre sadece 2020 yılında perakende sektöründe çalışan 176,7 bin kişi işini kaybetti.

PricewaterhouseCoopers'ın (pwc) verilerine göre ise İngiltere genelinde 2020 yılında salgın önlemleri nedeniyle 17 bin 542 mağaza kapandı.

Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri 2020 yılında iflas bayrağını çekti.

Öte yandan salgında, hiç fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

İngiltere'nin önde gelen online perakende giyim şirketi Asos, satışlarını son 6 ayda yüzde 24 artırırken karını 30,1 milyon sterlinden 106,4 milyon sterline çıkardı.

Asos yakın zamanda iflas eden Arcadia Gruba'a ait TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 395 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.