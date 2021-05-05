Emekli maaşları ve sosyal destek ödemeleri kapıda yapılacak

Bankaya gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan emekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemelerini evinden alabilecek. 5-10 Mayıs arasında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal destek ödemeleri de Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığı ile evlerde teslim edilecek.