Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.