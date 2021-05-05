05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , “Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.

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