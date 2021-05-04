Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje: Tarımköy





Anadolu'daki köylerin ve ilçelerin geliştirilmesi sağlanacak, aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak projeyle Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen, şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşacak.

Yeni iş imkânlarının yaratılmasını hedefleyen proje, şehirlere göçü durdurarak, her ilin kendi içinde dengeli bir şekilde büyümesini sağlayacak.