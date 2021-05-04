Kira zammı son dakika: Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama...
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 yılının dördüncü enflasyon oranı açıklandı. Dün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı belli oldu. Mayıs kira kira artış oranı hesaplama ve ne kadar zam yapılacağı bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu ay sözleşmeleri dolan kiracılar, ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kira zammı ile ilgili de detaylar belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %13,70
Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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