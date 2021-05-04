Kira zammı son dakika: Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama...

2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.