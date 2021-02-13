13 Şubat 2021, Cumartesi
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Pandemide evden çalışma sistemi sahile göçü arttırdı! Sahilde 1 yılda konut kiraları yüzde 285 yükseldi

Pandemi döneminde evden çalışmaya geçen milyonlarca insan ülke çapında büyük bir göç hareketine yol açtı. Bu nedenle konut pazarında ciddi bir hareketlenme yaşandı. Pek çok aile ve Akdeniz sahillerine akın etti. Bu hareketlilik kiralara da yansıdı. Son 1 yılda kiralık konut fiyatlarında , , İzmir ve başı çekti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Pandemide evden çalışma sistemi sahile göçü arttırdı! Sahilde 1 yılda konut kiraları yüzde 285 yükseldi

Pandeminin gayrimenkul sektörüne etkileri büyük oldu. Evden çalışmaya geçen milyonlarca insan, ülke çapında büyük bir göç hareketine yol açtı. Bu nedenle konut pazarında ciddi bir hareketlenme yaşandı.

Pek çok aile ve Akdeniz sahillerine akın etti.

İzole yaşam sürmek isteyenler, farklı illere kaçmayı tercih etti.

Bu hareketlilik kiralara da yansıdı.

Para dergisinin haberine göre; son 1 yılda kiralık konut fiyatlarında , , İzmir ve başı çekti.

MUĞLA İLK SIRADA
Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ülkemizde son 1 yılda konut kiralarının ortalama yüzde 22 arttığını belirterek, "En çok artış gösteren ve kira bedeli en yüksek olan iller Muğla, İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne, Isparta, Aydın, Gaziantep, Denizli ve Çanakkale" dedi.

Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan da genelinde konut kira bedellerinin son 1 yılda yüzde 18 artış gösterdiğini söyledi. Endeksa'nın verilerine göre; konut ortalama kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, , İzmir, , , , Yalova, ve Bursa oldu.

Muğla'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 22 artış gösterdi. Artış, İstanbul'da yüzde 18, Antalya'da yüzde 13 olarak gerçekleşti.

BODRUM UÇTU!
KİRA artışında şampiyon ilçe Bodrum oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekare ortalama kira fiyatı yüzde 285 yükseldi.

Ocak 2020'de 27 lira olan ortalama metrekare kira fiyatı, bu yılın aynı ayında tam 104 lira oldu. Turizmin en önemli merkezlerinden birisi olan Bodrum'daki yoğunluğun büyük bir çoğunluğunu İstanbul'dan gelenler oluşturdu. Genellikle emekli olan ya da pandemi döneminde uzaktan çalışma imkanı olanlar bu bölgelere göç etti.

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