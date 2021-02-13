Pandemide evden çalışma sistemi sahile göçü arttırdı! Sahilde 1 yılda konut kiraları yüzde 285 yükseldi

Ocak 2020'de 27 lira olan ortalama metrekare kira fiyatı, bu yılın aynı ayında tam 104 lira oldu. Turizmin en önemli merkezlerinden birisi olan Bodrum'daki yoğunluğun büyük bir çoğunluğunu İstanbul'dan gelenler oluşturdu. Genellikle emekli olan ya da pandemi döneminde uzaktan çalışma imkanı olanlar bu bölgelere göç etti.

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