Talep patladı! Bakır altın çağını yaşıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Talebin elektrikli araçlar, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yeşil enerji teknolojilerinin büyüme hızına bağlı olarak yüzde 900 artışla 8,7 milyon tona kadar ulaşması bekleniyor. Elektrikli araçlar 2030'da bakır talebindeki toplam büyümenin yüzde 40'ını oluşturacak. Bu yıl 5,1 milyon elektrikli araç satılması beklenirken bu rakam 2030'da 31,5 milyona yükselecek ve yaklaşık 30 milyon elektrikli araç şarj ünitesi kurulacak.