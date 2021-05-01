Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık

Yine Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de yarısı tamamlandı, kalan yarısında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 3 bin 500 tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları, kırsal kalkınmayı sağlayacak köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak. Elazığ'da kalan konutları yıl sonu teslim edeceğiz. Şehrin kuzeyinde, güneyinde, batısı ve doğusunda da yerleşim alanları inşa ediyoruz. Şehri dört tarafta da büyütecek ve bu noktada 50 yılını planlayacak şekliyle inşa etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden bizim sosyal konut talebine ilişkin yapımımız devam edecek. Ancak önceliğimiz dediğim gibi vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirmektir: Akabinde yine bu projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.