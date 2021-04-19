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Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu, "Elbette 'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız olacaktır" dedi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız." dedi.

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