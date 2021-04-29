13 milyon emekliye zamlı ikramiye! Kim ne kadar alacak?

Emeklinin zamlı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zamlı ikramiye müjdesinin ardından hazırlıklar hızlandı. Zam 13.2 milyon kişiye ödemeyi artıracak. Emekliler bin 100 lira alırken, dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Peki, emeklilere verilecek olan zamlı ikramiye ne zaman hesaplara yatırılacak? İkramiyeden kimler yararlanabilir? Kim, ne kadar alacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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