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13 milyon emekliye zamlı ikramiye! Kim ne kadar alacak?

A Haber
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Giriş: 29.04.2021 09:37
Güncelleme:29.04.2021 09:42
Emeklinin zamlı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zamlı ikramiye müjdesinin ardından hazırlıklar hızlandı. Zam 13.2 milyon kişiye ödemeyi artıracak. Emekliler bin 100 lira alırken, dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Peki, emeklilere verilecek olan zamlı ikramiye ne zaman hesaplara yatırılacak? İkramiyeden kimler yararlanabilir? Kim, ne kadar alacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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13 milyon emekliye zamlı ikramiye
13 milyon emekliye zamlı ikramiye
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