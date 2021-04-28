İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan jeofizik mühendisi Savaş Karabulut’a “İstanbul depremi” yanıtı

AFAD, çalışmalarını İstanbul'un depreme ve tüm afetlere karşı tamamen dirençli olması için sürdürmektedir. Bir plan elbette eleştirilebilir ancak ilgilinin bu yaptığı bir eleştiri değildir. Değerlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılamayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur. Bu açıklamaları yapabilen kişinin diplomasının gerçekliği ile ilgili tereddütler oluşmuş olup, konunun ilgili mercilerce bu yönüyle incelenmesi yerinde olacaktır."

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