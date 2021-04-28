28 Nisan 2021, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

Son dakika: İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

Son dakika haberi.. (), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

İstanbul Havalimanı İşletmesi'nden (İGA) tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarıda bulundu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

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